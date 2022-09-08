Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго
А еще он неплохо играет в футбол
Черноморец
Одесский "
Бывший игрок юношеской сборной Бельгии, Чемпион Бельгии в составе "Андерлехта", победитель чемпионата Молдовы, в котором его дважды признавали лучшим легионером.
В своей карьере Зиги выступал за такие клубы, как "Шериф", "Шахтер" (Караганда) и "Лариса".
Еще из интересного: Зиги – сын бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго, на минутку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Умерла королева Великобритании Елизавета II
- "Это ужасное решение должно быть ветировано Зеленским" - в Шахтере выступают против поправок к Закону О физической культуре и спорте
- Оккупантам прилетело на блокпосту Тарелка в захваченной Васильевке - ВИДЕО
- Заря завершает тур лидером, Металлист, Колос и Шахтер – группа преследователей. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
jnp49 (ОДЕССА)
08.09.2022 в 21:42
Ответить
0
0