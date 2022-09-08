Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго

Одесский " Черноморец " официально объявил о подписании атакующего бельгийского хавбека Зиги Бадибанги.

Бывший игрок юношеской сборной Бельгии, Чемпион Бельгии в составе "Андерлехта", победитель чемпионата Молдовы, в котором его дважды признавали лучшим легионером.

В своей карьере Зиги выступал за такие клубы, как "Шериф", "Шахтер" (Караганда) и "Лариса".

Еще из интересного: Зиги – сын бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго, на минутку.