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Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

А еще он неплохо играет в футбол

Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго

Черноморец

Новина українською

Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании атакующего бельгийского хавбека Зиги Бадибанги.

Бывший игрок юношеской сборной Бельгии, Чемпион Бельгии в составе "Андерлехта", победитель чемпионата Молдовы, в котором его дважды признавали лучшим легионером.

В своей карьере Зиги выступал за такие клубы, как "Шериф", "Шахтер" (Караганда) и "Лариса".

Еще из интересного: Зиги – сын бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго, на минутку.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
08.09.2022 в 21:42
Ну-ну.., теперь вопрос - когда мы его увидим в основе?
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