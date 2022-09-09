На просмотре в Черноморце находится центральный защитник Руха

Украинский центральный защитник "Руха" Максим Белый может продолжить карьеру в "Черноморце".

Одесский клуб в своем Telegram-канале сообщил, что Максим находится на просмотре в команде. Решение по 32-летнему украинцу "моряки" озвучат сегодня вечером, 9 сентября в 19:36. Интересно, что 1936 - это год основания одесского клуба.

На протяжении своей карьеры Белый поиграл за "Зарю", "Хайдук", "Анже" и "Мариуполь". По данным Тransfermarkt, у футболиста действующий контракт с "Рухом". В этом сезоне за львовский клуб он успел провести один поединок - против "Металлиста" (1:2).