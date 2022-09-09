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Кривбасс арендовал камерунца - прошлый сезон он играл в беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда на 1 год без права выкупа

Кривбасс арендовал камерунца - прошлый сезон он играл в беларуси

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" продолжает работать на трансферном рынке. Криворожский клуб подписал камерунского крайнего защитника Ивана Дибанго.

"Красно-белые" арендовали 20-летнего игрока у эстонской "Левадии" Таллин сроком на 1 год без права выкупа, сообщает пресс-служба криворожан. За новую команду защитник будет выступать под 55-м номером.

Дибанго – игрок сборной Камеруна U-20. Воспитанник камерунского клуба "Дрегон Клаб", за который выступал с 2018 по 2021 год. Последним его клубом был белорусский клуб "Ислочь" (2021/22), за который он провел 49 матчей, забил 5 голов и выполнил 9 результативных передач.

Это первый представитель Камеруна в истории "Кривбасса".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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