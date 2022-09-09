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Шахтер - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 10 сентября 2022

Шахтер - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" удивили многих, без особых проблем разобравшись с "РБ Лейпцигом" в Лиге Чемпионов. Однако после яркой вывески в еврокубках наступает будничная реальность УПЛ. Теперь после немецкого топа Игорю Йовичевичу нужно будет правильно настроить своих подопечных на игру против "Черноморца", который далеко не лучшим образом начал сезон.

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У Романа Григорчука второе пришествие в одесский клуб складывается достаточно непросто. Две ничьи и поражение в трех играх, и это при отсутствии оппонентов, которые играют в еврокубках. Прошлая версия "Черноморца" Григорчука всегда считалось грозой для грандов, посмотрим осталась ли у опытного тренера данная суперспособность.

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в субботу, десятого сентября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Черноморец" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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