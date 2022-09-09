Шахтер - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" удивили многих, без особых проблем разобравшись с "РБ Лейпцигом" в Лиге Чемпионов. Однако после яркой вывески в еврокубках наступает будничная реальность УПЛ. Теперь после немецкого топа Игорю Йовичевичу нужно будет правильно настроить своих подопечных на игру против "Черноморца", который далеко не лучшим образом начал сезон.

У Романа Григорчука второе пришествие в одесский клуб складывается достаточно непросто. Две ничьи и поражение в трех играх, и это при отсутствии оппонентов, которые играют в еврокубках. Прошлая версия "Черноморца" Григорчука всегда считалось грозой для грандов, посмотрим осталась ли у опытного тренера данная суперспособность.

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в субботу, десятого сентября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.