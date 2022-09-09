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Рух прекратил сотрудничество с вице-капитаном команды

Премьер-лига
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Центральный защитник покинул львовский клуб

Рух прекратил сотрудничество с вице-капитаном команды

Фото: ФК Рух

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"Рух" прекратил сотрудничество с центральным защитником Максимом Белым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Белый выступал за львовский клуб с февраля 2020 года. Он был одним из тех, кто помог "Руху" получить путевку в Премьер-лигу. Всего защитник провел 45 матчей в футболке львовян. Игрок являлся вице-капитаном команды. На протяжении своей карьеры Белый также поиграл за "Зарю", "Хайдук", "Анже" и "Мариуполь".

Ранее была информация, что Максим Белый находится на просмотре в одесском "Черноморце".

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В статье: Максим Белый Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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