Черная полоса Динамо продолжается. Бущан получил травму колена

Как стало известно после матча первого тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" - "Динамо"(1:2), голкипер "бело-синих" Георгий Бущан получил травму коленного сустава во время игры.

Георгий провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.

По предварительным данным клубных врачей у Георгия подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может пропустить около месяца.

Напомним, что Георгий Бущан включен в заявку национальной сборной Украины на сентябрьские матч Лиги наций. Накануне стало известно, что другой футболист "Динамо" Николай Шапаренко выбыл на 6 месяцев из-за серьезной травмы.