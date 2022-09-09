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Черная полоса Динамо продолжается. Бущан получил травму колена
Футболист может пропустить около месяца
Фото: ФК Динамо Киев
Как стало известно после матча первого тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" - "Динамо"(1:2), голкипер "бело-синих" Георгий Бущан получил травму коленного сустава во время игры.
Георгий провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.
По предварительным данным клубных врачей у Георгия подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может пропустить около месяца.
Напомним, что Георгий Бущан включен в заявку национальной сборной Украины на сентябрьские матч Лиги наций. Накануне стало известно, что другой футболист "Динамо" Николай Шапаренко выбыл на 6 месяцев из-за серьезной травмы.
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