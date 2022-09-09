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Кривбасс - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ 10.09.2022

Премьер-лига
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Команда Юрия Вернидуба все еще без побед

Кривбасс - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ 10.09.2022

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Четвертый тур УПЛ будет последним перед первой в этом сезоне паузой на матчи сборных. Для "Кривбасса" этот поединок особенно важен, ведь подопечные Юрия Вернидуба в текущем чемпионате еще не забивали и не побеждали. У "Вереса" в трех встречах одно поражение, которое он потерпел неделю назад в поединке с "Днепром-1".

Вторую неделю подряд "Кривбасс" будет играть домашнюю игру на НСК "Олимпийский" в Киеве. Встреча состоится в субботу, 10 сентября, и должна начаться в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире эту встречу смотрите на канале Setanta Sports+. Он работает в кабельных сетях и интернет-сервисах MEGOGO, SWEET.TV и других. Также вы можете использовать платформу самого канала Setanta Sports, где также будет эта игра.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру, следите за поединком между "Кривбассом" и "Вересом" в нашей текстовой трансляции здесь. Вместе с ней вы точно не пропустите ни одного события на поле.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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