Кривбасс - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ 10.09.2022

Четвертый тур УПЛ будет последним перед первой в этом сезоне паузой на матчи сборных. Для "Кривбасса" этот поединок особенно важен, ведь подопечные Юрия Вернидуба в текущем чемпионате еще не забивали и не побеждали. У "Вереса" в трех встречах одно поражение, которое он потерпел неделю назад в поединке с "Днепром-1".

Вторую неделю подряд "Кривбасс" будет играть домашнюю игру на НСК "Олимпийский" в Киеве. Встреча состоится в субботу, 10 сентября, и должна начаться в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире эту встречу смотрите на канале Setanta Sports+. Он работает в кабельных сетях и интернет-сервисах MEGOGO, SWEET.TV и других. Также вы можете использовать платформу самого канала Setanta Sports, где также будет эта игра.