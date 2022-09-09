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Металлист заявил на сезон украинского хавбека, игравшего в Армении
24-летний футболист продолжит карьеру в харьковском клубе
Фото: ПФК Львов
"Металлист" внес в заявку на текущий сезон украинского полузащитника Егора Клименчука. Соответствующая информация появилась на сайте УПЛ. В харьковской команде футболист взял себе 22-й номер.
Последним клубом 24-летнего Клименчука был "Арарат-Армения", который он покинул этим летом в статусе свободного агента. В составе армянского клуба он отыграл 21 матч и выполнил 2 результативные передачи.
В Украине Егор выступал за "Металлург" (Запорожье), белорусские"Минск" и "Нафтан", "Колос", "Авангард", донецкий "Олимпик" и "Львов". Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.
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