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Металлист заявил на сезон украинского хавбека, игравшего в Армении

Премьер-лига
(2 голосов)

24-летний футболист продолжит карьеру в харьковском клубе

Металлист заявил на сезон украинского хавбека, игравшего в Армении

Фото: ПФК Львов

Новина українською

"Металлист" внес в заявку на текущий сезон украинского полузащитника Егора Клименчука. Соответствующая информация появилась на сайте УПЛ. В харьковской команде футболист взял себе 22-й номер.

Последним клубом 24-летнего Клименчука был "Арарат-Армения", который он покинул этим летом в статусе свободного агента. В составе армянского клуба он отыграл 21 матч и выполнил 2 результативные передачи.

В Украине Егор выступал за "Металлург" (Запорожье), белорусские"Минск" и "Нафтан", "Колос", "Авангард", донецкий "Олимпик" и "Львов". Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

Металлист заявил на сезон украинского хавбека, игравшего в Армении - изображение 1
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В статье: Егор Клименчук Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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