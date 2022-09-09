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Наденут в матче с Черноморцем. Шахтер представил резервную форму

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится в эту субботу

Наденут в матче с Черноморцем. Шахтер представил резервную форму

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и технический партнер клуба Puma презентовали третий комплект игровой формы на сезон 2022/23. Футболка выполнена в белом цвете с двумя вертикальными серыми полосами.

В новой экипировке донецкий клуб сыграет уже в ближайшую субботу,10 сентября в матче 4-го тура УПЛ против "Черноморца". Поединок пройдет на стадионе "Арене-Львов" во Львове и начнется в 17:00.

Отмечается, что поступление формы в свободную продажу и отправка предзаказов ожидается не ранее 1 октября.

Наденут в матче с Черноморцем. Шахтер представил резервную форму - изображение 1
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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В статье: Шахтер (Донецк)
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