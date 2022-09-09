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Срна: Удаление Мудрика в матче с Рухом - умышленная ошибка судьи
Дарио прошелся по судейской теме
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор "
– Эмоции после матча с "Лейпцигом" уже улеглись? Готовимся к "Черноморцу"?
– Да, но это не так, что мы уже на следующий день все забыли и все мысли о следующем поединке. Такие игры, как с "Лейпцигом", будут еще долго в памяти. Но вы правы, нет времени на празднование, тем более что это всего лишь первый матч. Сегодня думаем о "Черноморце" уже больше, чем о "Лейпциге".
– К матчу все подходят в полной готовности?
– Есть небольшие микротравмы у некоторых игроков, но все в строю, за исключением Вити Корниенко. И пропускает матч Миша Мудрик – из-за удаления в матче с "Рухом".
– Многие эксперты высказались относительно этого удаления, каково ваше мнение?
– Я считаю, что удаления и близко не было, а арбитр допустил ошибку. Такие ошибки обращают на себя внимание. Удаляется игрок в первом тайме, удаляется лидер атаки, и это делается хладнокровно и без каких-либо сомнений. Футболист "Руха" спокойно продолжил игру, что подтверждает отсутствие какой-либо травмы и грубости в действиях Мудрика.
– Что можете сказать в целом о судействе после трех туров?
– Вы знаете, рано делать какие-то выводы, даже по поводу удаления Мудрика. Но я всегда говорил: ошибки бывают у всех. Вопрос, это была ошибка умышленная в интересах команды соперника или в еще чьих-то интересах или это не умышленная ошибка? Арановский – опытнейший арбитр, и в нашем случае, я считаю, это была умышленная ошибка. Кто-то с первого тура видел себя на первом месте, а нам отводили роль статистов. Что-то пошло не так, и мы видим уже, что судейский фактор выходит на передний план. Я не хотел бы, чтобы мы после каждого тура говорили о судьях. Я предпочитаю говорить о футболе. Но если кто-то будет мотивировать арбитров допускать умышленные ошибки, мы молчать не будем.
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