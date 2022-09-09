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Срна: Удаление Мудрика в матче с Рухом - умышленная ошибка судьи

Премьер-лига
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(4 голосов)

Дарио прошелся по судейской теме

Срна: Удаление Мудрика в матче с Рухом - умышленная ошибка судьи

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна уверен, что в матче прошлого тура УПЛ против "Руха" (1:0) хавбек Михаил Мудрик был удален не из-за судейской ошибки.

– Эмоции после матча с "Лейпцигом" уже улеглись? Готовимся к "Черноморцу"?

– Да, но это не так, что мы уже на следующий день все забыли и все мысли о следующем поединке. Такие игры, как с "Лейпцигом", будут еще долго в памяти. Но вы правы, нет времени на празднование, тем более что это всего лишь первый матч. Сегодня думаем о "Черноморце" уже больше, чем о "Лейпциге".

– К матчу все подходят в полной готовности?

– Есть небольшие микротравмы у некоторых игроков, но все в строю, за исключением Вити Корниенко. И пропускает матч Миша Мудрик – из-за удаления в матче с "Рухом".

– Многие эксперты высказались относительно этого удаления, каково ваше мнение?

– Я считаю, что удаления и близко не было, а арбитр допустил ошибку. Такие ошибки обращают на себя внимание. Удаляется игрок в первом тайме, удаляется лидер атаки, и это делается хладнокровно и без каких-либо сомнений. Футболист "Руха" спокойно продолжил игру, что подтверждает отсутствие какой-либо травмы и грубости в действиях Мудрика.

– Что можете сказать в целом о судействе после трех туров?

– Вы знаете, рано делать какие-то выводы, даже по поводу удаления Мудрика. Но я всегда говорил: ошибки бывают у всех. Вопрос, это была ошибка умышленная в интересах команды соперника или в еще чьих-то интересах или это не умышленная ошибка? Арановский – опытнейший арбитр, и в нашем случае, я считаю, это была умышленная ошибка. Кто-то с первого тура видел себя на первом месте, а нам отводили роль статистов. Что-то пошло не так, и мы видим уже, что судейский фактор выходит на передний план. Я не хотел бы, чтобы мы после каждого тура говорили о судьях. Я предпочитаю говорить о футболе. Но если кто-то будет мотивировать арбитров допускать умышленные ошибки, мы молчать не будем.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
09.09.2022 в 18:41
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