Рух - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

Луганская "Заря" после трех туров уверенно лидирует в УПЛ, не потеряв пока ни одного бала. На своем пути коллектив ван Леувена уже успел одолеть "Динамо" и "Ворсклу", а в этом пятницу приехал в гости к львовскому "Руху". Коллектив Кучука замыкает таблицу, однако именно во время полной безысходности некоторые андердоги иногда способны на чудеса. Посмотрим что произойдет сегодня.

"Рух" 17:00 "Заря"

VBET-лига. 4-й тур

9 сентября, Львов, стадион "Украина"