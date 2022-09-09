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Рух - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидер в гостях у последней команды

Рух - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" после трех туров уверенно лидирует в УПЛ, не потеряв пока ни одного бала. На своем пути коллектив ван Леувена уже успел одолеть "Динамо" и "Ворсклу", а в этом пятницу приехал в гости к львовскому "Руху". Коллектив Кучука замыкает таблицу, однако именно во время полной безысходности некоторые андердоги иногда способны на чудеса. Посмотрим что произойдет сегодня.

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"Рух" 17:00 "Заря"

VBET-лига. 4-й тур
9 сентября, Львов, стадион "Украина"

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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