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Рух - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция
Лидер в гостях у последней команды
Фото: Александр Приходько
Луганская "Заря" после трех туров уверенно лидирует в УПЛ, не потеряв пока ни одного бала. На своем пути коллектив ван Леувена уже успел одолеть "Динамо" и "Ворсклу", а в этом пятницу приехал в гости к львовскому "Руху". Коллектив Кучука замыкает таблицу, однако именно во время полной безысходности некоторые андердоги иногда способны на чудеса. Посмотрим что произойдет сегодня.
"Рух" 17:00 "Заря"
VBET-лига. 4-й тур
9 сентября, Львов, стадион "Украина"
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