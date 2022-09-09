Появилась петиция, в которой Зеленского просят наложить вето на закон, передающий клубам медиа права на матчи от УАФ

На сайте официального представительства Президента Украины появилась петиция "О наложении вето на принятый законопроект №7719 "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте", запрещающий национальным ассоциациям и лигам распоряжаться медиаправами".

Автором петиции на сайте президента выступила некая Глебова Екатерина Юрьевна. Она заявляет о том, что внесенные изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте" противоречат европейским моделям спорта. Теперь большие клубы будут получать всю прибыль, а малые останутся ни с чем.

"Инициировали поправку 5 футбольных клубов Украинской Премьер-лиги, отказавшихся от контракта на централизованный маркетинг с иностранной компанией и транслирующих свои матчи на телеканале "2+2".

Откровенно лоббистское решение, принятое в интересах частных футбольных клубов и частного ТВ-канала, распространяется на весь украинский спорт и разрушает фундаментальные принципы солидарной системы в спорте.

С учетом изменений права на продажу ТВ-трансляций переходят от организаторов соревнований участникам. Это разрушает идею коллективных продаж и фундаментальный принцип солидарности, заложенный в основу европейской модели спорта. Большие частные клубы получат все, а малые клубы останутся ни с чем", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что Верховная Рада определила безотлагательными и приняла за основу и в целом поправки в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

317 депутатов проголосовали в целом "за", 34 не участвовали в голосовании. При этом не было ни одного голоса "против" или "воздержался".

Поправки разграничивают понятие "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование". Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия.

Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Движения". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и необходимости их упорядочения.