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Золотые ребята! 15 самых богатых футболистов УПЛ 2022 года - Видео

Премьер-лига
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Масштабный "топ" от Фолстена

Золотые ребята! 15 самых богатых футболистов УПЛ 2022 года - Видео

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Традиционно зарплатам профессиональных футболистов можно только позавидовать. Ты можешь получить несколько высших образований, но все равно работать на дядю за копейки. А можешь увязать свою жизнь с футболом и получать неплохие деньги едва тебе исполнится 18 лет.

Однако, стоит отметить, чтобы выйти на нормальный уровень ЗП в футболе, все детство и юность ты много работать и лишать себя всех прелестей свободной жизни. Герои нового выпуска Константина Фолстена пошли именно по этому пути. Так что давайте проверим вместе, кто в УПЛ зарабатывает больше всего. Приятного просмотра!

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В статье: УПЛ Фолстен
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