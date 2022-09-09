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Золотые ребята! 15 самых богатых футболистов УПЛ 2022 года - Видео
Масштабный "топ" от Фолстена
Фото: ФК Шахтер Донецк
Традиционно зарплатам профессиональных футболистов можно только позавидовать. Ты можешь получить несколько высших образований, но все равно работать на дядю за копейки. А можешь увязать свою жизнь с футболом и получать неплохие деньги едва тебе исполнится 18 лет.
Однако, стоит отметить, чтобы выйти на нормальный уровень ЗП в футболе, все детство и юность ты много работать и лишать себя всех прелестей свободной жизни. Герои нового выпуска Константина Фолстена пошли именно по этому пути. Так что давайте проверим вместе, кто в УПЛ зарабатывает больше всего. Приятного просмотра!
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