Золотые ребята! 15 самых богатых футболистов УПЛ 2022 года - Видео

Традиционно зарплатам профессиональных футболистов можно только позавидовать. Ты можешь получить несколько высших образований, но все равно работать на дядю за копейки. А можешь увязать свою жизнь с футболом и получать неплохие деньги едва тебе исполнится 18 лет.

Однако, стоит отметить, чтобы выйти на нормальный уровень ЗП в футболе, все детство и юность ты много работать и лишать себя всех прелестей свободной жизни. Герои нового выпуска Константина Фолстена пошли именно по этому пути. Так что давайте проверим вместе, кто в УПЛ зарабатывает больше всего. Приятного просмотра!