Поворознюк - о едином телепуле: Печерский суд может завтра и запретить кому-то жить

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк на youtube-канале "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ" прокомментировал ситуацию с телепулом в Украине.

– Снова это получается. Говорили, шахтеровские "Футболы" - "Динамо" не хочет. Ладно, пусть будет так. Но теперь уже не "Футболы" – это просто дело принципа.

Я тоже хочу дороже, я тоже хочу за гораздо больше продать свои права, но никто не предлагает – война у нас.

Теперь второй момент – о том нонсенсе. Проводить чемпионат в Украине или за границей: давайте клубы голосовать – ну, давайте. Проголосовали за то, чтобы в Украине - все принимают, в том числе и "Динамо". "Шахтер", попавший на 50 миллионов и потерявший большую часть состава, также принял предложение большинства. Играем в Украине – значит в Украине.

По телепулу. То же голосование – большинство принимает единый пул, есть команды, которые – нет. Ну как? Ну я тоже был против, я хотел поддержать "Рух", чтобы больше платили, но большинство проголосовало, и я принял их позицию. Я тогда не понимаю, зачем нам УПЛ, коллектив.

Считаю, что неправильно идти в суд, что-то через Верховную Раду протискать. При чем здесь Печерский суд, если есть арбитражный? Какой-то регламент есть.

Ну, Печерский суд – это нормальное явление, он может завтра и запретить кому-то жить.

– Но решение Верховной Рады ставит крест на едином телевизионном пуле как таковом.

– Значит, будем ждать другую. Это принципиальный вопрос и, как я понимаю, есть люди, которые этого не хотят. Вот и все. И какие бы цифры ни предложили, они бы их не удовлетворяли. Это дело принципа.

Здесь дело не в Козловском вообще.

– Вы имеете в виду братьев Суркисов?

– Только так.

– Это конструктивная позиция или на разрушение перспектив украинского футбола?

– Я думаю, что это позиция на разрушение. Если все "за", а они "против" – ну как иначе?

– Мне кажется, что братья Суркисы хотят занять позицию, что в украинском футболе главные – они, а не Павелко или кто-то еще. Им законы не писаны, как они скажут – так и будет. Вам так не кажется?

– Вы знаете, еще кто-то вместо Павелка станет, и им будет казаться, что он занимает позицию "Шахтера", кто-то другой – будет казаться, что занимает позицию "Динамо". Так всегда было. А тут если человек занимает ничью позицию, то нужно найти причину – вот и нашли причину в пуле.

Думаю, из этого у нас ничего хорошего не будет - только споры, проблемы. Болельщик от этого ничего хорошего не выиграет.

– Setanta можно понять, которая вроде как делает бизнес, платит деньги, а не получает ничего.

– Ну конечно.