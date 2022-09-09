Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучук - о матче с Зарей: Мы учли все ошибки, которые допускались в первых турах
Первая победа Руха, первое поражение Зари
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал
"Мы сегодня играли с командой, которая заслуженно идет на первое место в чемпионате.
По игре и результату "Заря" – это одна из лучших команд в УПЛ. Было достаточно тяжело перекрывать зоны, ведь у соперника индивидуально сильные игроки и хороший тренер.
Но мы учли все ошибки, которые допускались в первых турах и не позволили сопернику переиграть нас. Скажу банально – побеждает коллектив и команда. Сегодня у нас на поле была команда, которая хотела одержать победу в этом матче", - сказал Кучук.
Напомним, что эта первое поражение Зари в нынешнем чемпионате.
Популярное сейчас
- Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче
- Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер возвращается в топ-25, Динамо – на рубеже первой полусотни
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО
Новости по теме
- 16:06 Украинские В игре Десны нет безразличия: такая команда нужна нашей лиге. О чём говорить после 17-го тура УПЛ
- 21:00 Украинские Кучук - о матче с Зарей: Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях
- 16:59 Украинские Кучук - после матча с Зарей: Это очень серьезный соперник с серьезными игроками в линии атаки