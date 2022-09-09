Кучук - о матче с Зарей: Мы учли все ошибки, которые допускались в первых турах

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу своей команды в 4-м туре УПЛ над "Зарей" (3:1).

"Мы сегодня играли с командой, которая заслуженно идет на первое место в чемпионате.

По игре и результату "Заря" – это одна из лучших команд в УПЛ. Было достаточно тяжело перекрывать зоны, ведь у соперника индивидуально сильные игроки и хороший тренер.

Но мы учли все ошибки, которые допускались в первых турах и не позволили сопернику переиграть нас. Скажу банально – побеждает коллектив и команда. Сегодня у нас на поле была команда, которая хотела одержать победу в этом матче", - сказал Кучук.