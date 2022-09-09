Ван Леувен: Рух играл в более агрессивный футбол, создал больше моментов

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура УПЛ с "Рухом" (1:3) .

- Мы сегодня плохо сыграли. Соперник играл в более агрессивный футбол, чем мы. После матча с "Динамо" мы сказали ребятам, что "Рух" будет играть против нас, как мы сыграли против "Динамо", поэтому нужно к этому готовиться. Слишком многие футболисты сегодня не показали свой уровень игры.

- Если брать турнирную таблицу, то в начале матча команды играли как лидер с аутсайдером. Была ли с вашей стороны недооценка соперника, что привело к такому результату?

- "Рух" очень хорошо показало себя на поле и агрессивно, повторюсь. У них было гораздо больше созданных моментов, чем у нас.

- Сергей Булеца был заменен после перерыва. Вы были недовольны, как он вошел в игру?

- Сергей не получал мяч, не брал инициативы, поэтому я принял такое решение.