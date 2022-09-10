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Шахтер - Черноморец | Онлайн аудио трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

"Моряки" не могут забить "Шахтеру" в семи матчах подряд

Шахтер - Черноморец | Онлайн аудио трансляция матча

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 4 тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Черноморцем".

Победа "горняков" над "Лейпцигом" была сказочной. Но уже в субботу дончанам придется переключиться на реалии национального чемпионата и уже самим играть первым номером. Пока в этом компоненте у команды Йовичевича есть большие проблемы, но понемногу результат добывать удается. "Черноморец" в этом сезоне все еще без побед: в трех играх всего две ничьи. Но на прошлой неделе наконец-то удалось впервые в нынешнем чемпионате забить и игра в обороне болельщиков "моряков" должна радовать: всего два пропущенных за 270 минут.

Аудио трансляция поединка начнется в субботу, 10 сентября – в 16.55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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