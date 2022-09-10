Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" неожиданно проваливается на старте сезоне. До начала тура коллектив Луческу шел на предпоследнем месте в УПЛ, а последующая победа "Руха", откинула недавнего чемпиона на самое дно. Исправлять ситуацию нужно неимоверно быстро, иначе лидеры оторвутся куда сильнее. А мы все помним, как многие величали "Динамо" явным фаворитом сезона.

"Львов" же пока не удивляет. Команда перезагрузились кадрово, но продолжает играть по заветам Дулуба: "Не очень ярко, но прагматично". За два сыгранных матча "львы" набрали один бал, при этом в проигранной битве "Заре" не смотрелись провально, а вполне могли зацепиться за очки. Есть ощущение, что и против "Динамо" они смогут неплохо показать себя.

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в воскресенье, 11-го сентября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.

При этом отметим, что данный поединок также числится в программе передач канала "2+2" и Youtube-канала "Football Hub". Напомним, что "Динамо" входит в число протестующих против единого телепула.