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Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Динамо" - "Львов", украинская Премьер-лига, 11 сентября 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" неожиданно проваливается на старте сезоне. До начала тура коллектив Луческу шел на предпоследнем месте в УПЛ, а последующая победа "Руха", откинула недавнего чемпиона на самое дно. Исправлять ситуацию нужно неимоверно быстро, иначе лидеры оторвутся куда сильнее. А мы все помним, как многие величали "Динамо" явным фаворитом сезона.
"Львов" же пока не удивляет. Команда перезагрузились кадрово, но продолжает играть по заветам Дулуба: "Не очень ярко, но прагматично". За два сыгранных матча "львы" набрали один бал, при этом в проигранной битве "Заре" не смотрелись провально, а вполне могли зацепиться за очки. Есть ощущение, что и против "Динамо" они смогут неплохо показать себя.
Смотрите матч четвертого тура УПЛ в воскресенье, 11-го сентября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.
При этом отметим, что данный поединок также числится в программе передач канала "2+2" и Youtube-канала "Football Hub". Напомним, что "Динамо" входит в число протестующих против единого телепула.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Динамо" - "Львов"
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