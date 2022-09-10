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Единственный легионер Вереса покинул команду
Вернулся на Родину
Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий
Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев покинул клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт ровенчан.
Молдаванин сам решил желание разорвать профессиональные отношения с “Вересом”. Клуб пошел ему навстречу и согласился прекратить контракт.
Гечев будет в дальнейшем выступать в кишиневском "Зимбру". После шести туров чемпионата столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице молдавского первенства.
Напомним, что Гечев присоединился к "Вересу" летом прошлого года. Ресурс Transfermarkt отмечает, что сумма трансфера составила 20 тысяч евро. Михаил провел в команде полгода, а 13 марта вернулся в "Сфинтул Георге" на правах аренды до конца июня. В этом сезоне на его счету всего пять минут в чемпионате Украины - он выходил на поле в поединке первого тура против "Черноморца".
Тот же аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 225 тысяч евро. При переходе в Верес эта сумма составляла 250 тысяч в той же валюте.
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