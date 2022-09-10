Единственный легионер Вереса покинул команду

Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев покинул клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт ровенчан.

Молдаванин сам решил желание разорвать профессиональные отношения с “Вересом”. Клуб пошел ему навстречу и согласился прекратить контракт.

Гечев будет в дальнейшем выступать в кишиневском "Зимбру". После шести туров чемпионата столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице молдавского первенства.

Напомним, что Гечев присоединился к "Вересу" летом прошлого года. Ресурс Transfermarkt отмечает, что сумма трансфера составила 20 тысяч евро. Михаил провел в команде полгода, а 13 марта вернулся в "Сфинтул Георге" на правах аренды до конца июня. В этом сезоне на его счету всего пять минут в чемпионате Украины - он выходил на поле в поединке первого тура против "Черноморца".

Тот же аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 225 тысяч евро. При переходе в Верес эта сумма составляла 250 тысяч в той же валюте.