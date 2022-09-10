Дибанго: С нетерпением жду своего дебюта в чемпионате Украины

Новичок "Кривбасса", камерунский защитник Иван Дибанго прокомментировал свой переход в украинский клуб:

"Я очень доволен таким развитием событий. Для меня это важный и интересный опыт по многим причинам. Сейчас я хочу, в первую очередь, как можно быстрее присоединиться к команде. С нетерпением жду знакомства с новыми партнерами и, конечно, своего дебюта в чемпионате Украины". Но все начинается с тренировок.

Мне трудно вот так сразу дать резюме. Я все время, кроме наставлений от тренера, стараюсь развиваться и совершенствовать свои качества. Поверьте, я сделаю все от себя зависящее, чтобы криворожские болельщики были счастливы от моей игры. Если честно, не очень слежу за своей статистикой.

Я играю в футбол на той позиции, где меня видит тренер и хочу приносить максимум пользы "Кривбассу". Но если нужно забивать, то, конечно, я не против. Если в Кривом Роге мне удастся забить голов так двадцать, то в "Кривбассе" все будут счастливы", - сказал Дибанго.