Днепр-1 - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

После поражения "Зари" в четвертом туре, единственной командой, еще не терявшей очков в УПЛ, остается "Днепр-1". Свою серию днепряне попытаются продолжить в домашнем поединке против "Металлиста 1925". Команда Кривенцова на старте сезона демонстрирует хороший футбол. Вряд ли о МХ 1925 стоит говорить как о бойце за еврокубки, но как о крепком неуступчивом середняке – это уж точно.

Днепр против Харькова – классика украинского футбола.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Металіст 1925 Смотреть трансляцию

Матч четвертого тура "Днепр-1" - "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 11-го сентября 2022-го года, в 13:00. Официальный транслятор матчей УПЛ – компания Setanta Sports. Но "Днепр-1" входит в список клубов, которые не согласились на единый телепул.

Этот матч, как и остальные домашние матчи "Днепра-1" в УПЛ, будет показан на 2+2/УНИАН. Также игру можно посмотреть на YouTube канале FootballHab.

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