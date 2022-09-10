Хет-трик бразильского игрока стал первым в истории Руха в УПЛ

Вчера, 9 сентября, бразильский игрок "Руха" Таллес оформил хет-трик в ворота "Зари" в матче четвертого тура УПЛ.

Нападающий стал первым футболистом в истории молодого львовского клуба, которому удалось забить три гола в одном поединке УПЛ. До этого максимальным достижением были только дубли.

Также Sport.UA отмечает, что Таллес стал 12-м легионером в истории Украинской Премьер-лиги, который отмечался хет-триком. Интересно, что именно у бразильцев больше всего представителей этой категории (еще Матеус из “Днепра” и Жоземар из “Металлурга” Д).

Добавим, что эти три гола помогли Таллесу сравняться с нападающим "Зари" Безбородьком в списке лучших бомбардиров УПЛ. Именно они делят лидирующую позицию.