Кривбасс – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

“Кривбасс” с новоиспеченным тренером Юрием Вернидубом после трех туров болтается внизу турнирной таблицы, имея один зачетный пункт и ноль в графе забитых. В то же время "Верес" стартовал с двух побед, продолжил поражением и сейчас идет на седьмой позиции в УПЛ. Смогут ли криворожцы все же размочить ворота соперника, или же ровенчане снова заставят своего президента Ивана Надеина выплачивать большие призовые?

"Кривбасс" (Кривой Рог) 15:00 "Верес" (Ровно)

VBET лига. Четвертый тур

10 сентября, НСК "Олимпийский" (Киев)