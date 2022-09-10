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Кривбасс – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первая встреча команд в истории
Фото: ФК Кривбасс
“Кривбасс” с новоиспеченным тренером Юрием Вернидубом после трех туров болтается внизу турнирной таблицы, имея один зачетный пункт и ноль в графе забитых. В то же время "Верес" стартовал с двух побед, продолжил поражением и сейчас идет на седьмой позиции в УПЛ. Смогут ли криворожцы все же размочить ворота соперника, или же ровенчане снова заставят своего президента Ивана Надеина выплачивать большие призовые?
"Кривбасс" (Кривой Рог) 15:00 "Верес" (Ровно)
VBET лига. Четвертый тур
10 сентября, НСК "Олимпийский" (Киев)
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