Таллес: Надеюсь, что победа над Зарей добавит нам веры в собственные силы, и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне

Автор победного хет-трика в матче против "Зари" Таллес прокомментировал этот поединок:

“Я очень счастлив, что мне удалось забить трижды и помочь команде победить в матче с “Зарей”. Этот поединок был очень важным и сложным для нас, ведь соперник не из легких. Я только что узнал, что мой хет-трик первый в истории клуба в УПЛ. Очень рад, что оставил свое имя в истории “Руха”. Кроме того, это еще и первый хет-трик для меня в профессиональной карьере.

Надеюсь, что эта победа придаст нам веру в собственные силы, и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне”, - сказал Таллес.