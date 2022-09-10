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Таллес: Надеюсь, что победа над Зарей добавит нам веры в собственные силы, и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне

Премьер-лига
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По крайней мере, начало положено

Таллес: Надеюсь, что победа над Зарей добавит нам веры в собственные силы, и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне

Фото: ФК Рух

Новина українською

Автор победного хет-трика в матче против "Зари" Таллес прокомментировал этот поединок:

“Я очень счастлив, что мне удалось забить трижды и помочь команде победить в матче с “Зарей”. Этот поединок был очень важным и сложным для нас, ведь соперник не из легких. Я только что узнал, что мой хет-трик первый в истории клуба в УПЛ. Очень рад, что оставил свое имя в истории “Руха”. Кроме того, это еще и первый хет-трик для меня в профессиональной карьере.

Надеюсь, что эта победа придаст нам веру в собственные силы, и мы забьем еще очень много голов в этом сезоне”, - сказал Таллес.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Таллес Бренер
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