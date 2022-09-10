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Три изменения по сравнению с матчем против Лейпцига. Шахтер объявил стартовый состав на поединок против Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Одна замена вынуждена

Три изменения по сравнению с матчем против Лейпцига. Шахтер объявил стартовый состав на поединок против Черноморца

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" встретится с одесским "Черноморцем" в рамках четвертого тура УПЛ. Главный арбитр "горняков" Игорь Йовичевич объявил основной состав на эту встречу:

Трубин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондаренко, Степаненко (К), Швед, Джурасек, Петряк, Зубков.

По сравнению с поединком Лиги чемпионов против “Лейпцига” на поле с первых минут не появятся Судаков, Бондарь и Мудрик. Последний – из-за удаления в предыдущем матче УПЛ против "Руха".

Встреча начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча, а также аудио трансляцию.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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