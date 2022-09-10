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Три изменения по сравнению с матчем против Лейпцига. Шахтер объявил стартовый состав на поединок против Черноморца
Одна замена вынуждена
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" встретится с одесским "Черноморцем" в рамках четвертого тура УПЛ. Главный арбитр "горняков" Игорь Йовичевич объявил основной состав на эту встречу:
Трубин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондаренко, Степаненко (К), Швед, Джурасек, Петряк, Зубков.
⚒ Склад «Шахтаря» на матч української Прем'єр-ліги з «Чорноморцем».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 10, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію на Setanta Sports.#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/Ilv8SduK5R
По сравнению с поединком Лиги чемпионов против “Лейпцига” на поле с первых минут не появятся Судаков, Бондарь и Мудрик. Последний – из-за удаления в предыдущем матче УПЛ против "Руха".
Встреча начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча, а также аудио трансляцию.
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