  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стартовые составы на матч Шахтер - Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стартовые составы на матч Шахтер - Черноморец

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Без неожиданностей

Стартовые составы на матч Шахтер - Черноморец

shakhtar.com

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет против одесского "Черноморца". Начало встречи - 17:00.

Главные тренеры обеих команд Игорь Йовичевич и Роман Григорчук определились со стартовыми составами своей команд на эту игру.

Читайте такжеШахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 сентября 2022

"Шахтер": Трубин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондаренко, Степаненко, Джурасек, Петряк, Швед, Зубков.

Запасные: Пятов, Бондарь, Тейлор, Козик, Судаков, Криськив, Топалов, Очеретько, Траоре, Сикан, Кулаков.

"Черноморец": Непогодов, Путря, Джеймс, Ермаков, Селин, Бобко, Политило, Плакса, Наумец, Гладкий, Брагару.

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Бондарь, Сикан, Тейлор, Крыськив, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде