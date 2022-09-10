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Стартовые составы на матч Шахтер - Черноморец
Без неожиданностей
shakhtar.com
В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет против одесского "Черноморца". Начало встречи - 17:00.
Главные тренеры обеих команд Игорь Йовичевич и Роман Григорчук определились со стартовыми составами своей команд на эту игру.
"Шахтер": Трубин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Бондаренко, Степаненко, Джурасек, Петряк, Швед, Зубков.
Запасные: Пятов, Бондарь, Тейлор, Козик, Судаков, Криськив, Топалов, Очеретько, Траоре, Сикан, Кулаков.
"Черноморец": Непогодов, Путря, Джеймс, Ермаков, Селин, Бобко, Политило, Плакса, Наумец, Гладкий, Брагару.
Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Бондарь, Сикан, Тейлор, Крыськив, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.
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