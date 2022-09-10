Страдания против терпения. Кривбасс - Верес 0:1

Стартовыми составами Юрий Вернидуб и Юрий Вирт удивить друг друга не должны были. В “Вересе” обойма в целом стабильная и претерпевает изменения лишь в случае травм или дисквалификаций. Чуть больше ротация у криворожан, но её также нельзя назвать кардинальной.

Первым о желании забить наконец-то дебютный мяч “Кривбасса” в нынешнем сезоне заявил голкипер “Вереса” Когут: при подаче с углового он на выходе пролетел мимо мяча и дал возможность с воздуха пробить Вернидубу-младшему - мимо. У противоположных ворот неплохо стрелял Геннадий Пасич, когда мяч после рикошета ушёл за пределы поля.

Команды и дальше продолжали держать неплохой темп, напрягая оборону друг друга. Но, по классике для УПЛ, сыграл случай. На этот раз в пользу “народных”: ровенчане с правого края перевели атаку к центру, Гайдучик скинул под удар Дахновскому, который без подготовки решил издали бить наудачу. Рикошет сделал мяч неберущимся для голкипера - 0:1.

Лучше команды, чем “Верес”, по удержанию нужного счёта в Украине вы не найдёте. Возможно, в этом могут также преуспеть наши топы, но ни “Динамо”, ни “Шахтёр” сознательно ни при каких условиях не закрываются около своих ворот, разве что только в поединках друг против друга. А вот из клубов второй-третьей волны ровенчане очень хороши по сушению игры - это не новость сегодняшнего дня. Поэтому перспективы криворожан с их нулём в “графе” голы за три предыдущих встречи сегодня из “теоретически возможных” после 28-й минуты перешли в разряд “сомнительных”.

Тем не менее, это не значит, что нужно было заканчивать атаковать. Тем более, “Верес” сам продолжал создавать моменты у своих ворот. После Когута едва не срезал мяч в свою рамку Вовченко, замыкая прострел, кажется, Татаркова з правого края. Ответ гостей - очень неприятная подача справа, мимо которой пролетели и игроки атакующей команды, и Клищук с защитниками.

Криворожане почему-то упорно давили через правый фланг. Постоянно казалось, что где-то вот-вот и будет момент, потому что мяч в штрафную доставлять получалось. Но оборона “Вереса” стабильно снимала все верховые мячи. Ровенчане в принципе были в своей стихии: отдали мяч оппоненту, но знали, как выбегать в атаки. Криворожане были похожи на студента, который в четвёртый раз пришёл на пересдачу, однако всё равно не подготовился. Гости знали, куда и как бежать. Хозяева не знали, что с этим делать. И нельзя же сказать, что у Юрия Вернидуба команда молодая: Хомченовский, Вернидуб, Хобленко не один десяток матчей отыграли в еврокубках, для большей части основы нынешний сезон далеко не первый в УПЛ. Но по игре этого не видно. Возможно, дело в психологии из-за отсутствия голов.

Собственно, предыдущим абзацем можно и заканчивать отчёт. Второй тайм стал продолжением первого: игра в кошки-мышки, когда гости разрешают загружать мяч к владениям Когута, но там все единоборства заканчиваются в пользу ровенчан. Скорее ровенчане могли забить второй: появление Сергийчука и Влада Шарая добавили гостям свежести впереди и больше выигранных единоборств в районе чужой штрафной. К тому же, сами криворожане в порыве наконец-то забить стали очень много пространства оставлять у своих ворот. Но голов мы всё равно больше не увидели.

Стиль “Вереса” о постоянном терпении. Нужно ждать своего шанса впереди и никогда, учитывая любовь к минимальным победам, не ошибаться сзади. “Кривбасс” - это пока страдания. Много желания сделать что-то. Но вот что именно, похоже, футболисты пока не понимают. Впереди у Юрия Вернидуба пауза на три недели. Было бы неплохо за это время сыграть спарринг хотя бы против команды Второй лиги, чтобы команда ощутила положительные эмоции от забитых мячей. Потому что текущая серия стремительно приближается к полутысяче минут без голов.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Кривбасс - Верес 0:1

Гол: Виталий Дахновский 28

Кривбасс: Андрей Клищук, Тимур Стецков, Алексей Хобленко, Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин 37), Никита Татарков (Владислав Семотюк 83), Виталий Вернидуб, Денис Устименко, Назар Волошин (Максим Задерака 83), Денис Шевченко (Андрей Понедельник 46), Владимир Якимец, Дмитрий Семенов

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Владислав Шарай 75), Александр Лебеденко (Василий Курко 90), Геннадий Пасич, Валерий Кучеров (Станислав Шарай 90), Роман Мирошник, Евгений Пасич (Николай Квасный 75), Дмитрий Клёц, Николай Гайдучик (Михаил Сергийчук 71)

Предупреждения: Виталий Вернидуб 32, Никита Татарков 43, Тимур Стецков 49 - Семен Вовченко 45+2, Виталий Дахновский 67, Михаил Сергийчук 86