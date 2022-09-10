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Холодный душ для горняков. Брагару открывает счет в игре с Шахтером

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Черноморец" открыл счет уже на 9-й минуте

Холодный душ для горняков. Брагару открывает счет в игре с Шахтером

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против одесского "Черноморца".

Счет в поединке уже на 9-й минуте встречи открыл полузащитник "моряков" Максим Брагару. 20-летний хавбек получил мяч на левом фланге атаки, протащил в центр и нанес удар в нижний угол ворот Трубина.

Видео гола Брагару

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
10.09.2022 в 18:30
Сплошные хорошие новости ! Теперь главное ещё один забить и не пропустить.
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