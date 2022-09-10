Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холодный душ для горняков. Брагару открывает счет в игре с Шахтером
"Черноморец" открыл счет уже на 9-й минуте
В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против одесского "Черноморца".
Счет в поединке уже на 9-й минуте встречи открыл полузащитник "моряков" Максим Брагару. 20-летний хавбек получил мяч на левом фланге атаки, протащил в центр и нанес удар в нижний угол ворот Трубина.
Видео гола Брагару
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Спорт вне политики". росСМИ попытались очернить Малиновского за его слова о войне и опозоризились
- Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 сентября 2022
- Эдин Джеко: Я против проведения матча россия – Босния и Герцеговина
- Поворознюк - о едином телепуле: Печерский суд может завтра и запретить кому-то жить
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
10.09.2022 в 18:30
Ответить
0
0