Холодный душ для горняков. Брагару открывает счет в игре с Шахтером

В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против одесского "Черноморца".

Счет в поединке уже на 9-й минуте встречи открыл полузащитник "моряков" Максим Брагару. 20-летний хавбек получил мяч на левом фланге атаки, протащил в центр и нанес удар в нижний угол ворот Трубина.

Видео гола Брагару