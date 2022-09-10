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Шахтер - Черноморец 2:1. Фортуна не отвернулась от Йовичевича

Премьер-лига
(1 голосов)

Рикошет на последней минуте приносит три бала "горнякам"

Шахтер - Черноморец 2:1. Фортуна не отвернулась от Йовичевича

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET лига. 4-й тур
10 сентября, Львів, стадион "Арена Львов"
Шахтер - Черноморец 2:1
Голы: Марьян Швед 74, Олег Очеретько 90+6 - Максим Брагару 10
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марьян Швед, Александр Зубков (Олег Очеретько 64), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко (Даниил Сикан 64), Невен Джурасек (Георгий Судаков 64), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Иван Петряк (Лассина Траоре 46)
Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря (Владимир Салюк 86), Владислав Наумец (Андрей Штогрин 75), Александр Гладкий (Реалдо Фили 70), Иван Бобко, Родион Плакса, Евгений Селин, Максим Брагару (Дмитрий Юсов 86), Сергей Политыло
Предупреждения: Евгений Селин 26, Владислав Наумец 30, Александр Гладкий 61, Реалдо Фили 80

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (6)
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scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:07
Вторую игру подряд Швед не показывая какой-то выдающейся игры забивает важнейший гол. "Венгры" Петряк и Зубков пока сильно разочаровывают, если не сказать больше - полный отстой.
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0
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Romerik (YNWA)
10.09.2022 в 19:05
Зразу згадався комент, який я побачив на ютуб після Лейпцига: Лепциг то таке, от в суботу буде топ заруба з Чорномоцем. А реально ж. Цій команді краще грати на контрах, ніж мучитись з автобусами.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2022 в 19:07
при тикитачных тренерах ударов было в 2-3 раза меньше - всё пытались занести мяч в ворота, а эта укр. молодёжь молотит и не боится
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0
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scorpius (Ck)
10.09.2022 в 19:04
С победой! Уже мысленно согласился на ничью, а тут фартовый подгон... Гри хорошо настроил Черноморец, хлопцы показали качественную игру, и гол на последней минуте для них пожалуй жестковато.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2022 в 19:00
судейка снова левую жк для лося "нашёл"
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2022 в 18:58
с победой! молодцы! вытянули матч!
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+4
-1

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