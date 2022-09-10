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Шахтер - Черноморец 2:1. Фортуна не отвернулась от Йовичевича
Рикошет на последней минуте приносит три бала "горнякам"
Фото: ФК Шахтер
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VBET лига. 4-й тур
10 сентября, Львів, стадион "Арена Львов"
Шахтер - Черноморец 2:1
Голы: Марьян Швед 74, Олег Очеретько 90+6 - Максим Брагару 10
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марьян Швед, Александр Зубков (Олег Очеретько 64), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко (Даниил Сикан 64), Невен Джурасек (Георгий Судаков 64), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Иван Петряк (Лассина Траоре 46)
Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря (Владимир Салюк 86), Владислав Наумец (Андрей Штогрин 75), Александр Гладкий (Реалдо Фили 70), Иван Бобко, Родион Плакса, Евгений Селин, Максим Брагару (Дмитрий Юсов 86), Сергей Политыло
Предупреждения: Евгений Селин 26, Владислав Наумец 30, Александр Гладкий 61, Реалдо Фили 80
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