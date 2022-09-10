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Работник Шахтера исполнил гимн перед матчем с Черноморцем
Красивый жест
Скриншот трансляции Setanta Sports
В рамках 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" в самой концовке
Перед игрой на "Арене Львов" прозвучал государственный гимн Украины. Гимн исполнил работник "горняков" Максим Иващенко.
???????? Працівник «Шахтаря» Максим Іващенко виконав Гімн України напередодні матчу з «Чорноморцем» у Львові.#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/7TUZjxx3lg— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 10, 2022
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