  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Работник Шахтера исполнил гимн перед матчем с Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Работник Шахтера исполнил гимн перед матчем с Черноморцем

Премьер-лига
(3 голосов)

Красивый жест

Работник Шахтера исполнил гимн перед матчем с Черноморцем

Скриншот трансляции Setanta Sports

Новина українською

В рамках 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" в самой концовке вырвал победу над одесским "Черноморцем".

Перед игрой на "Арене Львов" прозвучал государственный гимн Украины. Гимн исполнил работник "горняков" Максим Иващенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде