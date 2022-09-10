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ВИДЕО, как 19-летний хавбек принес победу Шахтеру на 90+6
Очеретько дальним ударом вырывает три очка для "горняков"
Шахтар/Автор невідомий
В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" добыл
Три очка команде Игоря Йовичевича принес 19-летний хавбек "горняков" Олег Очеретько. Молодой полузащитник на 6-й компенсированной к основному времени игры минуте решился на дальний удар из-за пределов штрафной площадки и поразил нижний угол ворот "моряков".
Этот забитый мяч стал для Олега дебютным в футболке первой команды "Шахтера".
Видео гола Очеретько
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