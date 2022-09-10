ВИДЕО, как 19-летний хавбек принес победу Шахтеру на 90+6

В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" добыл волевую победу над одесским "Черноморцем".

Три очка команде Игоря Йовичевича принес 19-летний хавбек "горняков" Олег Очеретько. Молодой полузащитник на 6-й компенсированной к основному времени игры минуте решился на дальний удар из-за пределов штрафной площадки и поразил нижний угол ворот "моряков".

Этот забитый мяч стал для Олега дебютным в футболке первой команды "Шахтера".

Видео гола Очеретько