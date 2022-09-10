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ВИДЕО, как 19-летний хавбек принес победу Шахтеру на 90+6

Премьер-лига
(2 голосов)

Очеретько дальним ударом вырывает три очка для "горняков"

ВИДЕО, как 19-летний хавбек принес победу Шахтеру на 90+6

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" добыл волевую победу над одесским "Черноморцем".

Три очка команде Игоря Йовичевича принес 19-летний хавбек "горняков" Олег Очеретько. Молодой полузащитник на 6-й компенсированной к основному времени игры минуте решился на дальний удар из-за пределов штрафной площадки и поразил нижний угол ворот "моряков".

Этот забитый мяч стал для Олега дебютным в футболке первой команды "Шахтера".

Видео гола Очеретько

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
10.09.2022 в 20:47
Так,здається,Траоре забив
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scorpius (Ck)
10.09.2022 в 20:09
Могут и на Траоре переписать
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