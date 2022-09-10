Шахтер - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец". Первыми счет открыли в поединке "моряки", благодаря голу Брагару уже на 10-й минуте встречи. Но во втором тайме "горняки" сумели собраться и вырвать победу на 6-й компенсированной к основному времени минуте - три очка для команды Йовичевича принес 19-летний полузащитник Олег Очеретько, своим дальним ударом . После этого тура "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, а подопечные Романа Григорчука занимают 11-е место.

VBET лига. 4-й тур

10 сентября, Львів, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Черноморец 2:1

Голы: Марьян Швед 74, Олег Очеретько 90+6 - Максим Брагару 10