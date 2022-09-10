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Шахтер - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов
"Горняки" вырывают победу на 90+6 минуте
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец". Первыми счет открыли в поединке "моряки", благодаря
VBET лига. 4-й тур
10 сентября, Львів, стадион "Арена Львов"
Голы: Марьян Швед 74, Олег Очеретько 90+6 - Максим Брагару 10
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