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Шахтер - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" вырывают победу на 90+6 минуте

Шахтер - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

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В рамках 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец". Первыми счет открыли в поединке "моряки", благодаря голу Брагару уже на 10-й минуте встречи. Но во втором тайме "горняки" сумели собраться и вырвать победу на 6-й компенсированной к основному времени минуте - три очка для команды Йовичевича принес 19-летний полузащитник Олег Очеретько, своим дальним ударом. После этого тура "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, а подопечные Романа Григорчука занимают 11-е место.

VBET лига. 4-й тур
10 сентября, Львів, стадион "Арена Львов"
Шахтер - Черноморец 2:1
Голы: Марьян Швед 74, Олег Очеретько 90+6 - Максим Брагару 10

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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