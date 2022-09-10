Йовичевич: В УПЛ мало кто так играет, как Черноморец

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над "Черноморцем" в рамках 4-го тура УПЛ.

- Мистер, после победы в матче Лиги чемпионов как настраивали команду на сегодняшнюю игру?

– Команда и тренерский штаб осознавали, что будет трудно после такого эмоционально и физически изнурительного матча Лиги чемпионов играть в УПЛ. И сегодня получился поистине сложный поединок, который мы ломали благодаря характеру. Сражались, хотя и не испытывали столько эмоций и агрессивности, особенно на втором мяче в центре поля в первом тайме. "Черноморец" вышел очень заряженным: видно было их агрессивное отношение к матчу, и они нас переигрывали по эмоциям, скажем так. Атипичный футбол: персонально один на один по всему полю – такое очень мало команд практикует. Поэтому мы произвели определенную коррекцию в перерыве. Однако если бы с первого момента Ивана Петряка забили гол, то такие матчи выигрываются с еще большим счетом. Я уверен, что так и было бы, потому что это придает уверенности и эмоции, необходимые для результата. Должен отметить хорошую команду "Черноморца", хорошего тренера. И сегодня нам действительно коллективный донецкий шахтерский характер помог выиграть очень тяжелый матч. Это важные три очка для нас. Теперь можем немного восстановиться и с полной концентрацией готовиться к игре с "Селтиком".

– Вы говорите, что после перерыва были коррективы. Что именно хотели изменить?

– Реагировать больше на игру один на один. Потому что в УПЛ мало кто так играет, как "Черноморец". Сложно адаптироваться. Было бы легче, если бы мы готовились так же, как Черноморец – в обычном микроцикле. Тогда мы были бы свежее, было бы больше ротации, смены позиций, была бы лучше игра в дриблинге, один на один. Было бы больше креативности, ведь на 100 процентов, когда свежее голова, ты скорее принимаешь решение. Однако в перерыве внесли несколько корректив по позициям футболистов. Вышел Лассина Траоре как форвард, на которого идет мяч, и он отлично цепляется спиной, чем значительно облегчает игру команды и придает ей уверенность. Мы "копали-копали" – и забили один, забили второй мяч вполне заслуженно, но могу отметить, что это не была хорошая игра. Это нужно признать. Однако иногда, когда играешь не очень хорошо, но побеждаешь, это тоже очень важный компонент характера. Не всегда на классе можешь обыграть кого-то, когда не уходит, когда не выходит, однако ты веришь и соревнуешься до конца – это дало нам сегодня положительный результат. И с "Кривбассом", и с "Рухом" в меньшинстве не была столь яркой игра, как было больше такое "бандитское" настроение. А потом Бог наградит за всю работу.

– У команды плотный график, сейчас будет матч с "Селтиком". Достаточно ли времени, чтобы перезагрузиться и быть готовым?

– Это совсем другие эмоции. Отличный оппонент с отличными игроками, командными действиями. Сегодня уже переключаемся на "Селтик". Игроки хотят специально смотреть полностью матч и глубоко погрузиться. Я запрещал футболистам думать о "Селтике", но, знаете, они молодые пацаны, мы молодая команда, и не намеренно, а где-то в подсознании они думают о том, что за четыре дня есть матч в Лиге чемпионов. И, возможно, где-то они разделили концентрацию на сегодняшнюю игру. Не могу им ни в чем упрекнуть – это нормальный процесс. А мы должны научить их, когда строим команду, что после ЛЧ и выплеска энергии нужно уметь на таком же высоком уровне играть в чемпионате. УПЛ – основа нашего процесса, ведь это марафон, стабильность, эмоциональное равновесие. И я прошу команду, чтобы она всегда играла регулярно и стабильно. Тогда сможем сказать, что у нас есть команда, которая может достичь высоких целей.