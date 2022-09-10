Суркис: Победа все равно будет за нами. Мы победим и сохраним футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями по поводу важности возобновления футбола на украинских полях.

"Это очень важно. Во-первых, мы показываем всем, что играем в футбол. Это отдушина, люди приходят и смотрят. Это очень важно, в частности, эмоционально.

Сейчас на фронте, слава Богу, есть определенные успехи. Если бы мы не начали (прим. – чемпионат), то потом было бы труднее.

Победа все равно будет за нами. Мы победим, но и футбол сохраним. Это очень важная составляющая", – рассказал президент "бело-синих".