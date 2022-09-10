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Суркис: Победа все равно будет за нами. Мы победим и сохраним футбол

Премьер-лига
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Президент киевлян считает, что важно было начать чемпионат

Суркис: Победа все равно будет за нами. Мы победим и сохраним футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями по поводу важности возобновления футбола на украинских полях.

"Это очень важно. Во-первых, мы показываем всем, что играем в футбол. Это отдушина, люди приходят и смотрят. Это очень важно, в частности, эмоционально.

Сейчас на фронте, слава Богу, есть определенные успехи. Если бы мы не начали (прим. – чемпионат), то потом было бы труднее.

Победа все равно будет за нами. Мы победим, но и футбол сохраним. Это очень важная составляющая", – рассказал президент "бело-синих".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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