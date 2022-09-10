Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Победа все равно будет за нами. Мы победим и сохраним футбол
Президент киевлян считает, что важно было начать чемпионат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями по поводу важности возобновления футбола на украинских полях.
"Это очень важно. Во-первых, мы показываем всем, что играем в футбол. Это отдушина, люди приходят и смотрят. Это очень важно, в частности, эмоционально.
Сейчас на фронте, слава Богу, есть определенные успехи. Если бы мы не начали (прим. – чемпионат), то потом было бы труднее.
Победа все равно будет за нами. Мы победим, но и футбол сохраним. Это очень важная составляющая", – рассказал президент "бело-синих".
Популярное сейчас
- Шахтер - Черноморец | Онлайн аудио трансляция матча
- Из-за пределов штрафной, от перекладины. Дахновский забил зрелищный гол в матче против Кривбасса – ВИДЕО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Поворознюк - о едином телепуле: Печерский суд может завтра и запретить кому-то жить
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО