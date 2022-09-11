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Вирт: Верес высоко поднял планку и опускать ее уже мы не можем

Премьер-лига
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Ровенская команда делит с "Зарей" второе место

Вирт: Верес высоко поднял планку и опускать ее уже мы не можем

ФК "Верес" / Автор неизвестен

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Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над криворожским "Кривбассом" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Поздравляю с победой всех наших болельщиков. С хорошим результатом и хорошей игрой. Сегодня мы полностью контролировали ход матча. Понравилось, как футболисты работали с мячом. Создавали моменты, забили прекрасный гол. Могли забить еще - не хватало завершающей передачи. работать над этим, но мне понравилась игра команды, мы заслуженно победили.

Действительно, надо признать, что мы успешно стартовали в сезоне. Мы одержали три победы в первых четырех матчах. Все эти матчи мы провели на выезде. И нашими соперниками были команды, ставящие перед собой серьезные задачи. "Кривбасс", насколько мне известно, декларирует задачу попадания в еврокубки. "Днепр-1", "Ворскла", очень непростой "Черноморец".

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Да, мы тяжело работали на сборах. За счет самоотдачи и дисциплины на футбольном поле получили этот результат. Ищем свои шансы в контратаках и стараемся дисциплинированно играть перед собственными воротами.

Благодарен футболистам, выходящим и добывающим результат в матчах против серьезных соперников. Да, сейчас мы на подъеме. Четыре дня отдохнем. А потом, поверьте, с новыми силами будем работать по полной на тренировках. Потому что мы высоко подняли планку и опускать ее уже не можем", – рассказал Вирт.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Верес"

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