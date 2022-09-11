Вирт: Верес высоко поднял планку и опускать ее уже мы не можем

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над криворожским "Кривбассом" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Поздравляю с победой всех наших болельщиков. С хорошим результатом и хорошей игрой. Сегодня мы полностью контролировали ход матча. Понравилось, как футболисты работали с мячом. Создавали моменты, забили прекрасный гол. Могли забить еще - не хватало завершающей передачи. работать над этим, но мне понравилась игра команды, мы заслуженно победили.

Действительно, надо признать, что мы успешно стартовали в сезоне. Мы одержали три победы в первых четырех матчах. Все эти матчи мы провели на выезде. И нашими соперниками были команды, ставящие перед собой серьезные задачи. "Кривбасс", насколько мне известно, декларирует задачу попадания в еврокубки. "Днепр-1", "Ворскла", очень непростой "Черноморец".