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Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
У киевлян ужасная серия
Фото: ФК Динамо
"Динамо" срочно нуждается в положительных результатах. Клуб впервые за долгие годы проиграл пять игр кряду и находится на последнем месте в УПЛ. Уже скоро команда отправится на мини-каникулы, однако до этого ей нужно будет провести два поединка - против "Львова" в УПЛ и против "АЕКа" в Лиге Европы. "Львы" Дулуба также неидеально начали сезон, однако против фаворита у них хватит ресурсов сыграть от обороны и доставить "Динамо" максимальное количество неприятностей.
"Динамо" 17:00 "Львов"
VBET-лига. 4-й тур
11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"
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