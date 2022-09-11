Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Динамо" срочно нуждается в положительных результатах. Клуб впервые за долгие годы проиграл пять игр кряду и находится на последнем месте в УПЛ. Уже скоро команда отправится на мини-каникулы, однако до этого ей нужно будет провести два поединка - против "Львова" в УПЛ и против "АЕКа" в Лиге Европы. "Львы" Дулуба также неидеально начали сезон, однако против фаворита у них хватит ресурсов сыграть от обороны и доставить "Динамо" максимальное количество неприятностей.

"Динамо" 17:00 "Львов"

VBET-лига. 4-й тур

11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"