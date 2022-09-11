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Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

У киевлян ужасная серия

Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" срочно нуждается в положительных результатах. Клуб впервые за долгие годы проиграл пять игр кряду и находится на последнем месте в УПЛ. Уже скоро команда отправится на мини-каникулы, однако до этого ей нужно будет провести два поединка - против "Львова" в УПЛ и против "АЕКа" в Лиге Европы. "Львы" Дулуба также неидеально начали сезон, однако против фаворита у них хватит ресурсов сыграть от обороны и доставить "Динамо" максимальное количество неприятностей.

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"Динамо" 17:00 "Львов"

VBET-лига. 4-й тур
11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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