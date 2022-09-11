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Днепр-1 - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 11.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" остается единственной командой в УПЛ, которая еще не теряла очков. Правда, по сравнению с большинством других команд, у днепрян на один сыгранный поединок меньше. Но это не значит, что календарь у команды Кучера прост. Ведь кроме внутренних матчей, еще есть Лига конференций.

В четвертом туре запланирован матч против неуступчивого "Металлиста 1925". Харьковчане идут по дистанции не так уверенно, но все же имеют чем похвастаться – ни одного поражения в трех матчах. Будет любопытно.

Смотрите матч "Днепр-1" - "Металлист 1925" прямо в этой новости ниже в плеере FootballHab.

УПЛ. Четвертый тур
11.09.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Днепр-1" 13:00 "Металлист 1925"

Текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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