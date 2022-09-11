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Ворскла - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.09.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Две команды с одинаковыми, - еврокубковыми, - амбициями, - но с разными эмоциями после стартового отрезка. "Ворскла" не только вылетели из Лиги конференций, но и проиграла все свои матчи в УПЛ. "Александрия", напротив, претендовала на лидерство, но в последнем туре допустила осечку.
Обоим есть за что бороться и что доказывать.
Матч четвертого тура УПЛ "Ворскла" – "Александрия" состоится в понедельник, 12-го сентября 2022-го года, в Минае на "Минай-Арене". Начало – 13:00.
В прямом эфире игру на собственных ресурсах покажет платформа Setanta Sports.
Если у вас нет возможности просмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции. Доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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