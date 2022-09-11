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Защитник Вереса: Мы все отдадим ради победы в первом матче на Авангарде в Ровно
Совсем скоро они там сыграют
Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий
Защитник "Вереса" Роман Гагун прокомментировал победу над "Кривбассом", а также поделился ожиданиями от дебюта команды на стадионе "Авангард" в Ровно:
“ — За счет чего добились успеха в матче с “Кривбассом”?
— Самое главное, нам нужно было показать характер, единство нашей команды. Мы вышли на поле, как одно целое. И добились победы, в трудном матче.
— Ты считаешь, что все решал первый мяч в игре?
— Безусловно, забитый нами гол придал нам уверенность. Мы могли забивать после наших хороших атак и второй, и третий мяч. К сожалению, нам не удалось увеличить наше преимущество в счете.
— Во втором тайме трудно было удержать перевес?
— Мы поймали наш футбол. Нам удавался прессинг, был у нас отличный шанс, чтобы забить практически в пустые ворота, но “Кривбасс” спас защитник, он заблокировал удар. В целом, хорошая игра с нашей стороны.
— Сейчас у “Вереса” девять очков и вы с “Зарей” делите 2-3 место в турнирной таблице. Наверняка вам это греет душу?
— Нам приятно, но мы смотрим только вперед. У нас собрался хороший коллектив, который бьется друг за друга. Мы хотим побеждать в каждой игре.
— Следующий домашний матч “Вереса” планируется провести в Ровно, на новом стадионе Авангард. Уже ждете это событие?
— У нас только приятные эмоции. Все мы хотим играть дома. Дома и стены, как известно, помогают. Мы будем все отдавать ради победы.
— Ты уже был на обновленном стадионе?
— Да. Там аура отличная. Жаль, что пока будем играть без болельщиков, у нас отличные фанаты. Они нам дают положительные эмоции. За это им благодарность”, - сказал Гагун.
Напомним, что следующий домашний поединок "Верес" запланирован в Ровно на реконструированном стадионе "Авангард": 1 октября, подопечные Вирта встретятся с “Рухом”.
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