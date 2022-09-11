Защитник Вереса: Мы все отдадим ради победы в первом матче на Авангарде в Ровно

Защитник "Вереса" Роман Гагун прокомментировал победу над "Кривбассом", а также поделился ожиданиями от дебюта команды на стадионе "Авангард" в Ровно:

“ — За счет чего добились успеха в матче с “Кривбассом”?

— Самое главное, нам нужно было показать характер, единство нашей команды. Мы вышли на поле, как одно целое. И добились победы, в трудном матче.

— Ты считаешь, что все решал первый мяч в игре?

— Безусловно, забитый нами гол придал нам уверенность. Мы могли забивать после наших хороших атак и второй, и третий мяч. К сожалению, нам не удалось увеличить наше преимущество в счете.

— Во втором тайме трудно было удержать перевес?

— Мы поймали наш футбол. Нам удавался прессинг, был у нас отличный шанс, чтобы забить практически в пустые ворота, но “Кривбасс” спас защитник, он заблокировал удар. В целом, хорошая игра с нашей стороны.

— Сейчас у “Вереса” девять очков и вы с “Зарей” делите 2-3 место в турнирной таблице. Наверняка вам это греет душу?

— Нам приятно, но мы смотрим только вперед. У нас собрался хороший коллектив, который бьется друг за друга. Мы хотим побеждать в каждой игре.

— Следующий домашний матч “Вереса” планируется провести в Ровно, на новом стадионе Авангард. Уже ждете это событие?

— У нас только приятные эмоции. Все мы хотим играть дома. Дома и стены, как известно, помогают. Мы будем все отдавать ради победы.

— Ты уже был на обновленном стадионе?

— Да. Там аура отличная. Жаль, что пока будем играть без болельщиков, у нас отличные фанаты. Они нам дают положительные эмоции. За это им благодарность”, - сказал Гагун.