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Колос – Металлист | Онлайн аудио трансляция матча
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 4 тура украинской Премьер-лиги между "Колосом" и "Металлистом".
У обеих команд по 7 очков, у лидера чемпионата - "Шахтера" - 10. Поэтому игра в Ковалевке для обоих коллективов - шанс сравняться с "горняками" по набранным баллам перед трехнедельной паузой в чемпионате. Харьковчане с новым тренером и без легионеров удивляют на старте сезона, но сегодня подопечных Олега Ратия ожидает сложное испытание из тех, которые были на старте сезона.
Аудио трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 сентября – в 14.55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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