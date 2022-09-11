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Колос – Металлист | Онлайн аудио трансляция матча

Премьер-лига
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Колос – Металлист | Онлайн аудио трансляция матча

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 4 тура украинской Премьер-лиги между "Колосом" и "Металлистом".

У обеих команд по 7 очков, у лидера чемпионата - "Шахтера" - 10. Поэтому игра в Ковалевке для обоих коллективов - шанс сравняться с "горняками" по набранным баллам перед трехнедельной паузой в чемпионате. Харьковчане с новым тренером и без легионеров удивляют на старте сезона, но сегодня подопечных Олега Ратия ожидает сложное испытание из тех, которые были на старте сезона.

Аудио трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 сентября – в 14.55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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