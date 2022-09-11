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Колос - Металлист: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Где смотреть прямую трансляцию матча Колос – Металлист, чемпионат Украины, 11 сентября 2022

Колос - Металлист: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Новина українською

В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура УПЛ между "Колосом" и "Металлистом". Победитель этого поединка возглавит турнирную таблицу чемпионата Украины. Букмекеры отдают предпочтение коваливцам, но "Металлист" в предыдущих турах доказывал, что его не стоит сбрасывать со счета.

Матч в прямом эфире доступен на платформе Setanta Sports, являющейся официальным транслятором УПЛ. Начало игры в 15.00. Отметим, что игра не будет транслироваться на каналах Setanta Sports, которые доступны в кабельных сетях и на других ОТТ-сервисах. Напомним, что месячный доступ к сервису Setanta Sports стоит 109 грн.

Если у вас нет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол. Канал Подкасты UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матча Колос – Металлист.

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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