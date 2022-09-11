Кривенцов: Класс Днепра-1 выше, чем у нас. Наш план работал до первого пропущенного мяча

Наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями после поражения от "Днепра-1" в УПЛ (0:3):

"Сегодня был план на игру, который работал до первого пропущенного. Но после этого первого необязательного мяча мы посыпались.

Класс "Днепра-1" выше, чем у нас. Поздравляю команду Кучера с победой, а нам нужно работать. У нас молодая команда, много молодых игроков, которым нужно становиться сильнее", – сказал коуч.