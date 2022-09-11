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Кривенцов: Класс Днепра-1 выше, чем у нас. Наш план работал до первого пропущенного мяча
Тренер понимает, что команде есть, над чем работать
Фото: ФК Металлист 1925
Наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями после поражения от "Днепра-1" в УПЛ (0:3):
"Сегодня был план на игру, который работал до первого пропущенного. Но после этого первого необязательного мяча мы посыпались.
Класс "Днепра-1" выше, чем у нас. Поздравляю команду Кучера с победой, а нам нужно работать. У нас молодая команда, много молодых игроков, которым нужно становиться сильнее", – сказал коуч.
Напомним, сегодня за днепровский клуб отличились голами Адамюк, Довбик и Громов.
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