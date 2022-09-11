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Кривенцов: Класс Днепра-1 выше, чем у нас. Наш план работал до первого пропущенного мяча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер понимает, что команде есть, над чем работать

Кривенцов: Класс Днепра-1 выше, чем у нас. Наш план работал до первого пропущенного мяча

Фото: ФК Металлист 1925

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями после поражения от "Днепра-1" в УПЛ (0:3):

"Сегодня был план на игру, который работал до первого пропущенного. Но после этого первого необязательного мяча мы посыпались.

Класс "Днепра-1" выше, чем у нас. Поздравляю команду Кучера с победой, а нам нужно работать. У нас молодая команда, много молодых игроков, которым нужно становиться сильнее", – сказал коуч.

Напомним, сегодня за днепровский клуб отличились голами Адамюк, Довбик и Громов.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Американец 2000
11.09.2022 в 15:37
Игра очень похожа на сдачу игры ((((Видно Металлу 1925 очень нужны деньги, которых не хватает (((
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