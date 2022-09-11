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Кучер: После первого гола соперник раскрылся. Стало больше свободных зон и моментов
Наставник рад победе своего клуба
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер дал комментарий после победы над "Металлистом-1925" в матче УПЛ (3:0):
– Игра понравилась, мы контролировали ее ход. Сначала нам не хватало гола, чтобы соперник раскрылся. Тогда было бы больше свободных зон и, соответственно, моментов. Хотя эти моменты и так были, но в первом тайме мы их не реализовали. Во втором забили, команда раскрылась, начали появляться зоны. Дальше уже забили второй и третий мячи.
Радует, что забили два Артема [Довбик и Громов, - прим.], у которых было много моментов, но которым раньше чуть-чуть не везло. Мы рады, это заслуженная победа, взяли три очка и двигаемся дальше.
– Дальше у вас еврокубки. Какие цели там стоят перед командой?
– Мы всегда ставим перед собой максимальные цели, нужно побеждать от игры к игре. Да, пока не получается, где-то нам не хватает опыта, а где-то не везет. Но мы хотим побеждать и делаем для этого все возможное, – подытожил коуч.
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