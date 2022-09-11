Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный и Вивчаренко в основе. Стартовые составы на матч Динамо – Львов
В воротах Киева – Денис Бойко
Фото: ФК Динамо Киев
Были объявлены стартовые составы на матч киевского "Динамо" с ФК "Львов". Игра начнется сегодня в 17:00 на стадионе Арена Львов. "Динамо" занимает последнее, 16-е место в таблице УПЛ. "Львов" – двенадцатое.
Стартовый состав "Динамо":
Денис Бойко, Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Илья Забарный, Александр Тымчик, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Денис Гармаш
Стартовый состав "Львова":
Александр Ильющенков – Назарий Нич, Артем Вовкун, Назарий Муравский, Максим Грисьо, Андрей Бусько, Михаил Шишка, Артем Мильченко, Виталий Бойко, Богдан Мишенко, Александр Васильев
Популярное сейчас
- Колос - Металлист: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Днепр-1 - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2022
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО