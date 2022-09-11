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Забарный и Вивчаренко в основе. Стартовые составы на матч Динамо – Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

В воротах Киева – Денис Бойко

Забарный и Вивчаренко в основе. Стартовые составы на матч Динамо – Львов

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Были объявлены стартовые составы на матч киевского "Динамо" с ФК "Львов". Игра начнется сегодня в 17:00 на стадионе Арена Львов. "Динамо" занимает последнее, 16-е место в таблице УПЛ. "Львов" – двенадцатое.

Стартовый состав "Динамо":

Денис Бойко, Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Илья Забарный, Александр Тымчик, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Денис Гармаш

Стартовый состав "Львова":

Александр Ильющенков – Назарий Нич, Артем Вовкун, Назарий Муравский, Максим Грисьо, Андрей Бусько, Михаил Шишка, Артем Мильченко, Виталий Бойко, Богдан Мишенко, Александр Васильев

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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