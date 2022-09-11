Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925". Подопечные Александра Кучера сделали результат во втором тайме, забив три мяча. В итоге днепряне поднялись на второе место в турнирной таблице, прим этом имея один матч в запасе и все шансы обойти донецкий "Шахтер", который идет первым. При этом команда Валерия Кривенцова находится в середине таблице - на 8-й позиции.

УПЛ. 4-й тур. 11.09.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Алексей Деревинский