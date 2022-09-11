Динамо - Львов 1:0. Выход из кризиса?

"Динамо" в кризисе и об этом знает каждый. Конечно ярые фанаты клуба могли бы назвать это небольшим спадом, но когда явный фаворит проигрывает дважды на старте чемпионата, а также трижды в еврокубках, все это можно охарактеризовать всего одним словом, которое мы использовали выше. Да, ситуация далека от катастрофы, ведь ныне сезон такой, что терять очки будут все. Вопросы вызывало скорее умение Мирчи Луческу вывести клуб из оперативного кризиса. Никто не сомневается в тренерских качествах румынского специалиста, но ведь со столичной командой он еще ни разу не был в подобной ситуации. Да и во времена с "Шахтером", вероятно, тоже.

Сегодня "Динамо" ожидала встреча со "Львовом". В принципе, неплохой оппонент, дабы попытаться выйти из ямы. С другой стороны, еще одно поражение могло только глубже засунуть фаворита в эту самую яму. А шансы на сенсацию были. Во-первых, сам "Львов" - команда из разряда максимально неудобных. "Сине-золотые" лишний раз не перейдут центр поля, дабы не навлечь беду, однако у своих владений всегда постараются сыграть максимально компактно и надежно. Вторая проблема киевлян - кадры. Все еврокубковые участники ныне находятся в условиях очень плотного календаря. Нужна ротация, а Луческу её банально некем проводить - Шапаренко пропустит полгода после разрыва крестов, Бущан отправился в "Барселону" на операцию, а Беседин, Ванат и Забарный пропускали последний поединок против "Фенербахче". Правда последние двое сегодня вернулись - Владислав попал в запас, а Илья - в основу.

События первого тайма предсказать было несложно. "Львов" прогнозируемо отказался от мяча. Их задачей было максимально агрессивно играть в центре поля, а в случае перехвата как можно быстрее отправить мяч на чужую половину. Там сферу ждал Ныч, который должен был за неё зацепиться, отдать, пробежать, пробить. В общем, что-то придумать. В одиночку противостоять всем Назарию было крайне сложно, а потому Бойко, получивший шанс в отсутствии Бущана, редко вступал в игру.

Как собственно и вратарь номинальных гостей ("Динамо", забыли упомянуть, "Львов" принимало во Львове). Киевляне много держали мяч, однако опасных моментов впереди почти не создавали. Неплохо после навеса с фланга целил Бурда, но пробил выше. В принципе, самая осмысленная атака "Динамо" сразу привела к голу. Сидорчук разогнался по центру, нашел впереди Гармаша, который отпасовал на фланг Цыганкову. Виктор подработал мяч под левую ногу, а после здорово прострелил на одинокого Буяльского - Виталий в касание оформил уже третий гол в третьем матче подряд. Этот момент - один из немногих, когда львовяне потеряли компактность у своих владений. И произошло мгновенное наказание.

Если честно, вторая половина была идентична первой, не считая всего одного отличия - отсутствия голов. Моментов не было от слова совсем, а из интересного можно вспомнить лишь два выстрела издали от Кабаева, однако оба раза выручал Ильющенков. "Львов" же в атаке смотрелся совсем тяжело. Дулуб провел несколько атакующих замен, команда пыталась несколько раз создать подобие штурма, но все в молоко. По сути, гости почти не провалились в обороне, однако были наказаны за почти единственную ошибку. В атаке же коллектив Дулуба был очень серым - на гол они точно не наиграли.

"Динамо" же довело игру до своей победы, которую во многом можно назвать заслуженной. Возможно, никто не сможет впечатлиться качеством перформанса, однако для киевского клуба это сейчас не так важно. Куда главнее был результат, который по итогу был добыт сегодня. Возможно именно благодаря победе в четвертом туре команда Луческу начнет свой выход из кризиса.

VBET-лига. 4-й тур

11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Динамо - ФК Львов 1:0

Гол: Виталий Буяльский 33

Динамо: Денис Бойко, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 61), Сергей Сидорчук, Никита Бурда, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев (Александр Андриевский 67), Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Владислав Ванат 77), Александр Тымчик (Александр Караваев 61), Илья Забарный, Виталий Буяльский

ФК Львов: Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Артем Вовкун, Богдан Мишенко (Владислав Бугай 56), Виталий Бойко, Назарий Ныч (Артур Ременяк 62), Михаил Шишка (Борис Крушинский 46), Андрей Бусько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев (Андрей Якимов 46)

Предупреждения: Владислав Ванат 87 - Александр Васильев 21, Андрей Бусько 25, Артем Вовкун 47, Максим Грисьо 81