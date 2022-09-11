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Так бы в еврокубках. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Металлист 1925 3:0
Наш фотокор Александр Приходько посетил матч на стадионе "Авангард" в Ужгороде и делится своими эмоциями через свой репортаж
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" продолжает победное шествие в чемпионате Украины. Команда Александра Кучера в четвертом туре УПЛ одержала разгромную победу над "Металлистом 1925" 3:0 и теперь занимает третье место в таблице. А с учетом матча в запасе днепряне вообще должны стать лидерами таблицы.
Отметим, что встреча с харьковчанами прошла для СК между двумя играми на групповом этапе Лиги конференций. Пока на международной арене у днепрян далеко не все выходит: в трех сыгранных матчах три поражения. В четверг состоится поединок против "Аполлона" из Кипра.
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