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Тренер Львова: Я не буду комментировать решение судей

Премьер-лига
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Олег Дулуб - о поражении от киевского "Динамо" (0:1)

Тренер Львова: Я не буду комментировать решение судей

Фото: sportyvka.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:1) в рамках 4-го тура УПЛ.

"На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка. Вертикальная передача в опорную зону "Динамо", где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис.

Вопросы про арбитров? Давайте я не буду комментировать решение судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют", - приводит слова Дулуба Sportyvka.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Олег Дулуб
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Источник:
sportyvka.com

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