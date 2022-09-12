Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Львова: Я не буду комментировать решение судей
Олег Дулуб - о поражении от киевского "Динамо" (0:1)
Фото: sportyvka.com.ua
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:1) в рамках 4-го тура УПЛ.
"На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка. Вертикальная передача в опорную зону "Динамо", где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис.
Вопросы про арбитров? Давайте я не буду комментировать решение судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют", - приводит слова Дулуба Sportyvka.
Популярное сейчас
- Серия А. Ювентус - Салернитана 2:2. Тотальное сумасшествие
- Шахтер отправился в Варшаву на матч с Селтиком. Клуб огласил заявку на матч ЛЧ
- Динамо - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола
- Поворознюк - о едином телепуле: Печерский суд может завтра и запретить кому-то жить
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО