Тренер Львова: Я не буду комментировать решение судей

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:1) в рамках 4-го тура УПЛ.

"На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка. Вертикальная передача в опорную зону "Динамо", где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис.

Вопросы про арбитров? Давайте я не буду комментировать решение судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют", - приводит слова Дулуба Sportyvka.