Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое молодых игроков Вереса будут играть за дебютанта Второй лиги
На правах аренды
Фото: НК Верес
20-летние футболисты ровенского "Вереса" Игорь Гук и Максим Переходько продолжат сезон в клубе Второй лиги "Звягель".
За новую команду они будут выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба ровенчан. Арендное соглашение будет действовать до конца 2022 года.
В прошлом сезоне защитник Гук сыграл 16 матчей за юношескую команду народного клуба в чемпионате U-19. Забил 2 гола. Полузащитник Переходько за "Верес" U-19 в чемпионате в прошлом сезоне отыграл 16 матчей и забил 1 гол.
Летние сборы в этом году Игорь Гук и Максим Переходько провели вместе с основой красно-черных, но со старта сезона в официальных поединках на поле не выходили.
Отметим, что "Звягель" - дебютант Второй лиги из города Новограда-Волынского.
Популярное сейчас
- Серия А. Ювентус - Салернитана 2:2. Тотальное сумасшествие
- Зеленский: Наши воины удержали врага, а теперь гонят оккупантов на всех направлениях
- Шахтер отправился в Варшаву на матч с Селтиком. Клуб огласил заявку на матч ЛЧ
- "Это ужасное решение должно быть ветировано Зеленским" - в Шахтере выступают против поправок к Закону О физической культуре и спорте
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО