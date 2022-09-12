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Двое молодых игроков Вереса будут играть за дебютанта Второй лиги

Премьер-лига
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На правах аренды

Двое молодых игроков Вереса будут играть за дебютанта Второй лиги

Фото: НК Верес

Новина українською

20-летние футболисты ровенского "Вереса" Игорь Гук и Максим Переходько продолжат сезон в клубе Второй лиги "Звягель".

За новую команду они будут выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба ровенчан. Арендное соглашение будет действовать до конца 2022 года.

В прошлом сезоне защитник Гук сыграл 16 матчей за юношескую команду народного клуба в чемпионате U-19. Забил 2 гола. Полузащитник Переходько за "Верес" U-19 в чемпионате в прошлом сезоне отыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Летние сборы в этом году Игорь Гук и Максим Переходько провели вместе с основой красно-черных, но со старта сезона в официальных поединках на поле не выходили.

Отметим, что "Звягель" - дебютант Второй лиги из города Новограда-Волынского.

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В статье: Верес (Ровно) Звягель (Новоград-Волынский)
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Источник:
НК Верес

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