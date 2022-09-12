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Татарков: Только Кривбасс забьет первый гол – все наладится

Премьер-лига
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Криворожский клуб неудачно стартовал в УПЛ

Татарков: Только Кривбасс забьет первый гол – все наладится

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о матче 4-го тура чемпионата Украины против ровенского "Вереса" (0:1).

– Трудный старт для "Кривбасса". Какие причины, по-твоему?

– Говорим между собой, разбираем ошибки, но пока имеем что имеем. Плохо, что до сих пор не забили первый гол. В этом дело, мне кажется. Выходит, нет той уверенности в себе, какая должна быть. Только забьем первый гол – все наладится. И игра, и победы придут.

– Не давит ли психологически после 4 тура вот такой результат?

– Конечно, есть такое. Но сейчас будет пауза. Постараемся выйти на пик формы. И физически, и психологически. Надо что-то менять.

– К матчу готовились, в частности, и фанаты "Кривбасса", которые записали аудиоподдержку. Чувствовали ли вы, что вы не одиноки на поле?

– Антураж матча, действительно, очень классный, все понравилось. Мы очень довольны и благодарны клубу, ведь он столько для нас делает. Пришел наш черед отблагодарить "Кривбассу" игрой и результатами, — сказал Татарков.

После 4-х туров "Кривбасс" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Никита Татарков
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Источник:
ФК Кривбасс

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